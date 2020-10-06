Кого украинцы хотели бы видеть в Раде: новый опрос

В лидерах - партия "Слуга народа"

В лидерах - партия "Слуга народа"

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Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии: "Слуга народа" – 25,9%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 22,0%, "Европейская Солидарность" – 14,2% и "ВО "Батькивщина" – 9,5%.

Соответствующие результаты опроса Центра "Социальный мониторинг" презентовала председатель правления центра Ольга Балакирева на пресс-конференции 6 октября, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Согласно результатам опроса, за "Слугу народа" проголосовали бы 25,9% опрошенных, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 22%, за "Европейскую Солидарность" - 14,2%, за "Батькивщину" - 9,5%.

За партию "Сила и честь" свои голоса бы отдали 4,3% респондентов, а за Радикальную партию Олега Ляшко - 4,1% респондентов.

Опрос показал, что партию "Голос" поддержали бы лишь 1,6% респондентов.

Опрос был проведен 20-29 сентября методом личного интервью. Всего было опрошено 3014 респондентов. Погрешность выборки составляет не более 1,9%.

Напомним, ранее опрос показал, что большинство украинцев не доверяют президенту Зеленскому.