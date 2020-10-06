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06 октября 2020, 18:00 3

В Донецкой области зарегистрировали 113 кандидатов на должность мэров городов

06 октября 2020, 18:00 3
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Среди представленных кандидатов на должности городских глав мужчины составляют подавляющее большинство – 88 человек, женщины – 25 человек
Среди представленных кандидатов на должности городских глав мужчины составляют подавляющее большинство – 88 человек, женщины – 25 человек
Фото: flickr
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В Донецкой области на должность городских глав зарегистрировано 113 кандидатов, из них 71 кандидат путем самовыдвижения, остальные – от организаций политических партий.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети "Опора"

"Лидером по выдвижению кандидатов от организаций парий есть "Оппозиционная платформа – За жизнь" – ее кандидаты зарегистрированы в 14 городах Донецкой области", - говорится в сообщении.

Среди представленных кандидатов на должности городских глав мужчины составляют подавляющее большинство – 88 человек, женщины – 25 человек.

В частности, в Краматорске городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов на должность городского главы. Среди них только одна женщина-кандидат. Также из этих 11 кандидатов четыре человека проживают в других городах, а указанные место работы и должность этих кандидатов являются идентичными.

В Славянске зарегистрировано 6 кандидатов на должность мэра, в Константиновке – 15 кандидатов (из них 7 человек являются работниками ООО "Гласкомерц"), в Лимане – 5, в Николаевке – 4, в Мариуполе – 5, в Бахмуте – 9, в Святогорске – 7 кандидатов.

Напомним, ЦИК заговорила о возможности проведения выборов на Донбассе весной 2021 года.

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