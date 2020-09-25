Сын нардепа от "ОПЗЖ" Натальи Королевской баллотируется в городской совет Краматорска
Кандидату в депутаты Ростиславу Солоду лишь 19 лет
Кандидату в депутаты Ростиславу Солоду лишь 19 лет
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула сына народного депутата Украины от этой же политической силы Натальи Королевской - Ростислава Солода - кандидатом в депутаты Краматорского городского совета.
Об этом Ростислав Солод написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Сегодня был официально выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского городского совета!" - написал Солод.
Ростиславу Солоду 19 лет. Его отец Юрий Солод - народный депутат от фракции ОПЗЖ в парламенте 9-го созыва.
Сегодня был официально выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского городского совета! Последние несколько месяцев наша...Опубликовано Rostislav Solod Четверг, 24 сентября 2020 г.
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