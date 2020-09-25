Сын нардепа от "ОПЗЖ" Натальи Королевской баллотируется в городской совет Краматорска

Кандидату в депутаты Ростиславу Солоду лишь 19 лет

Кандидату в депутаты Ростиславу Солоду лишь 19 лет

Фото: Facebook

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула сына народного депутата Украины от этой же политической силы Натальи Королевской - Ростислава Солода - кандидатом в депутаты Краматорского городского совета.

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