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25 сентября 2020, 12:26 15

Сын нардепа от "ОПЗЖ" Натальи Королевской баллотируется в городской совет Краматорска

25 сентября 2020, 12:26 15
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Кандидату в депутаты Ростиславу Солоду лишь 19 лет
Кандидату в депутаты Ростиславу Солоду лишь 19 лет
Фото: Facebook
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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула сына народного депутата Украины от этой же политической силы Натальи Королевской - Ростислава Солода - кандидатом в депутаты Краматорского городского совета.

Об этом Ростислав Солод написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Сегодня был официально выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского городского совета!" - написал Солод.

Ростиславу Солоду 19 лет. Его отец Юрий Солод - народный депутат от фракции ОПЗЖ в парламенте 9-го созыва.

Сегодня был официально выдвинут кандидатом в депутаты Краматорского городского совета! Последние несколько месяцев наша...

Опубликовано Rostislav Solod Четверг, 24 сентября 2020 г.

Напомним, сын Кернеса идет первым номером в Харьковского облсовета от блока "Успешный Харьков"

выборы ОПЗЖ горсовет Краматорск Донецкая область Кандидат
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