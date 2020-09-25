10:01  25 сентября
В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи новых случаев COVID-19
09:24  25 сентября
Количество жертв пожара в Харькове возросло: нашли тело еще одного погибшего
08:14  25 сентября
Ситуация на Донбассе: боевики осуществили очередную провокацию вблизи Каменки
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2020, 12:29 8

Местные выборы: во Львове зарегистрировали 10 кандидатов в мэры

25 сентября 2020, 12:29 8
Читайте також українською мовою
Среди них трое самовыдвиженцев
Среди них трое самовыдвиженцев
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Львовская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на должность главы города.

Соответствующие решения были принято Львовской ТИК, передает RegioNews.

Среди кандидатов трое самовыдвиженцев и семеро - от партий.

Итак, зарегистрировались в мэры города:

  • Андрей Садовой ("Самопомич");
  • Юрий Бунь (самовыдвижение);
  • Игорь Васюник (самовыдвижение);
  • Олег Синютка ("Европейская солидарность");
  • Игорь Зинкевич ("ВАРТА");
  • Руслан Кошулинский ("Свобода");
  • Наталия Ван Доеверен ("Духовная Украина");
  • Юлия Гвоздович ("Украинская Галицкая партия");
  • Назарий Брезицкий (самовыдвижение);
  • Игорь Телишевский ("За майбутне").

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала семь кандидатов на пост мэра Одессы.

выборы политика Львов мэр Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »