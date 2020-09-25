Местные выборы: во Львове зарегистрировали 10 кандидатов в мэры
Среди них трое самовыдвиженцев
Среди них трое самовыдвиженцев
Львовская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на должность главы города.
Соответствующие решения были принято Львовской ТИК, передает RegioNews.
Среди кандидатов трое самовыдвиженцев и семеро - от партий.
Итак, зарегистрировались в мэры города:
- Андрей Садовой ("Самопомич");
- Юрий Бунь (самовыдвижение);
- Игорь Васюник (самовыдвижение);
- Олег Синютка ("Европейская солидарность");
- Игорь Зинкевич ("ВАРТА");
- Руслан Кошулинский ("Свобода");
- Наталия Ван Доеверен ("Духовная Украина");
- Юлия Гвоздович ("Украинская Галицкая партия");
- Назарий Брезицкий (самовыдвижение);
- Игорь Телишевский ("За майбутне").
Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала семь кандидатов на пост мэра Одессы.
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