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23 сентября 2020, 14:45 3

На Львовщине прекратили разворовывание ресурсов из нефтепровода "Дружба"

23 сентября 2020, 14:45 3
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Правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению
Правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению
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Сегодня, 23 сентября, в одном из сел Стрыйского района возле складского помещения правоохранители обнаружили автоцистерну «Вольво», в которую с помощью электромоторов высокого давления и другого оборудования закачувалось около 150 тонн сырой нефти.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовской области.

Предварительно установлено, что злоумышленники, сделав врезку в нефтепровод "Дружба", который проходит по территории района, похищали сырую нефть, которую в дальнейшем перекачивали в автоцистерны и перевозили в место назначения.

Досудебное расследование, открытое по ч.2 ст.292 (Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводом и нефтепродуктопроводов) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Назначены экспертизы, правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступления.

За содеянное злоумышленникам грозит наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, на Львовщине чиновники присвоили 22 тонны металла на почти 1 миллион гривен.

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