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23 сентября 2020, 15:34 4

Сайт Нацполиции атаковали хакеры и завалили фейками

23 сентября 2020, 15:34 4
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Злоумышленники распространили недостоверную информацию на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции
Злоумышленники распространили недостоверную информацию на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции
Рixabay
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Правоохранители зафиксировали несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленники распространили недостоверную информацию на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции.

По информации "Суспильного", на сайте Нацполиции Львовщины хакеры опубликовали информацию о гибели трех военных на Яворовском полигоне, а на веб-ресурсе ведомства в Херсонской области злоумышленники написали, что местные правоохранители якобы выясняют обстоятельства гибели американских военных советников. Нацполиция опровергла обе "новости".

Кроме того, о хакерской атаке на сайт сообщили в полиции Ровенской и Николаевской областей. Сейчас сайт Национальной полиции Украины временно отключен.

Правоохранители заявили, что все новости временно будут публиковаться в соцсетях полиции. Специалисты Нацполиции работают над устранением неисправностей.

Напомним, недавно украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Пушилина.

Украина полиция хакеры Нацполиция сайт
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