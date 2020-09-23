Сайт Нацполиции атаковали хакеры и завалили фейками

Злоумышленники распространили недостоверную информацию на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции

Злоумышленники распространили недостоверную информацию на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции

Рixabay

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Telegram, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленники распространили недостоверную информацию на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции.

По информации "Суспильного", на сайте Нацполиции Львовщины хакеры опубликовали информацию о гибели трех военных на Яворовском полигоне, а на веб-ресурсе ведомства в Херсонской области злоумышленники написали, что местные правоохранители якобы выясняют обстоятельства гибели американских военных советников. Нацполиция опровергла обе "новости".

Кроме того, о хакерской атаке на сайт сообщили в полиции Ровенской и Николаевской областей. Сейчас сайт Национальной полиции Украины временно отключен.

Правоохранители заявили, что все новости временно будут публиковаться в соцсетях полиции. Специалисты Нацполиции работают над устранением неисправностей.

Напомним, недавно украинские хакеры взломали сайт главаря "ДНР" Пушилина.