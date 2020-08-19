Притула заявил об окончании карьеры в шоу-бизнесе

Он планирует сняться в последнем сезоне "Варьяты-шоу"

Он планирует сняться в последнем сезоне "Варьяты-шоу"

Фото: Facebook

Шоумен и кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил о планах отказаться от шоу-бизнеса в пользу политики.

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua, передает RegioNews.

Он также сообщил, что выходит из юмористического проекта "Вар'яти-шоу", который создал десять лет назад.

Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, я объявлю о своем выходе из "Варьяты-шоу" и окончании своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немного трудно делать, несмотря на то, что я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора", - сказал Притула.

Он добавил, что планирует сняться в последнем сезоне "Варьяты-шоу".

После чего ребята пойдут в самостоятельное плавание, я выхожу из коллектива и как руководитель, и как редактор, и как актер", - добавил он.

Напомним, притула и Верещук не проходят в тройку лидеров на выборах в мэры Киева. У них почти одинаковый рейтинг. Также кандидат в мэри Киева Притула рассказал, кого никогда не возьмет в свою команду.