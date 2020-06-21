На Житомирщине злоумышленник во время драки "порезал" девять человек

Один из пострадавших умер в больнице

Один из пострадавших умер в больнице

В ночь на сегодня в пгт. Иршанск Хорошевского района Житомирской области возник конфликт между отдыхающими в кафе. В результате 40-летний мужчина нанес ножевые ранения 9 лицам, после чего скрылся на автомобиле.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Житомирской области.

Полицейские установили, что между отдыхающими разных компаний возник конфликт. Для выяснения отношений они вышли на улицу, где разговор и перешла в схватку. Нанеся ранения оппонентам , а потом и тем, кто пытался его остановить, агрессивный мужчина сел в свой "Хюндай Соната" и уехал.

В ходе выяснения обстоятельств медики сообщили о госпитализации 9 человек, в возрасте 22-29 лет, среди них есть девушка. Утром стало известно, что один из травмированных, 29-летний мужчина, от полученных травм скончался. Состояние еще двух пациентов врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

На территории области введены специальные меры для установления места пребывания подозреваемого - 40-летнего жителя пгт. Иршанск (на фото). О мужчине известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

По указанному факту начато уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района житомирщины у частных прудов местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими расстрелял семерых людей из ружья.