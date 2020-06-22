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22 июня 2020, 20:30 3

"Слуги народа" назначили председателя городской ячейки Днепра

22 июня 2020, 20:30 3
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Им стал народный депутат Максим Бужанский
Им стал народный депутат Максим Бужанский
Фото: tverezo.info
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При этом руководитель областной парторганизации Юрий Кисель отметил, что речь не идет о выдвижении Бужанского кандидатом в мэры Днепра от "Слуги народа".

Об этом стало известно сегодня, на пресс-конференции депутатов от "Слуги народа", которые посетили Днепр, пишет RegioNews.

По словам Киселя, с претендентом на пост городского головы Днепра, как и мэров других городов Днепропетровской области, в партии планируют определиться в ближайшие две-три недели.

Опубліковано Ivan Krasikov Понеділок, 22 червня 2020 р.

Напомним, сегодня в Днепре "Слуги народа" нарушили карантин, шикарно отобедав в ресторане

выборы Слуга народа партия нардеп Днепр Максим Бужанский
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