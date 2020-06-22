"Слуги народа" назначили председателя городской ячейки Днепра
Им стал народный депутат Максим Бужанский
Им стал народный депутат Максим Бужанский
При этом руководитель областной парторганизации Юрий Кисель отметил, что речь не идет о выдвижении Бужанского кандидатом в мэры Днепра от "Слуги народа".
Об этом стало известно сегодня, на пресс-конференции депутатов от "Слуги народа", которые посетили Днепр, пишет RegioNews.
По словам Киселя, с претендентом на пост городского головы Днепра, как и мэров других городов Днепропетровской области, в партии планируют определиться в ближайшие две-три недели.
Опубліковано Ivan Krasikov Понеділок, 22 червня 2020 р.
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