"Слуги народа" назначили председателя городской ячейки Днепра

Им стал народный депутат Максим Бужанский

Им стал народный депутат Максим Бужанский

Фото: tverezo.info

При этом руководитель областной парторганизации Юрий Кисель отметил, что речь не идет о выдвижении Бужанского кандидатом в мэры Днепра от "Слуги народа".

Об этом стало известно сегодня, на пресс-конференции депутатов от "Слуги народа", которые посетили Днепр, пишет RegioNews.

По словам Киселя, с претендентом на пост городского головы Днепра, как и мэров других городов Днепропетровской области, в партии планируют определиться в ближайшие две-три недели.

Опубліковано Ivan Krasikov Понеділок, 22 червня 2020 р.

Напомним, сегодня в Днепре "Слуги народа" нарушили карантин, шикарно отобедав в ресторане