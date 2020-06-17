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17 июня 2020, 15:43 8

Осужденная за ДТП с шестью жертвами Алена Зайцева загорает во дворе колонии

17 июня 2020, 15:43 8
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Ей запрещено гулять по территории и пользоваться мобильным телефоном
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СМИ показали, как осужденная за смертельное ДТП в центре Харькова Алена Зайцева отбывает наказание в тюрьме

Снимки с виновницей трагедии опубликовала Александра Заграничная, передает сайт ICTV, пишет RegioNews.

На фото осужденная за совершение смертельного ДТП Алена Зайцева загорает в колонии, лежа на шезлонге. По словам автора фотографий, рядом с Зайцевой загорает "еще одна мажорка Валя”.

Подлинность снимков подтвердило руководство колонии.

Такие условия отбывания наказания предусмотрены для заключенных, которые находятся в секторе для осужденных за преступления по неосторожности”, — сообщила начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк.

По ее словам, шестерым осужденным из этого сектора запрещено передвигаться по территории и иметь при себе мобильные телефоны.

Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло 18 октября 2017 года. В результате шесть человек погибли, еще столько же пострадали.

26 февраля 2018 года суд приговорил обвиняемых Алену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами сроком на три года. Кроме того, они должны будут компенсировать потерпевшим более 8 миллионов гривен.

Напомним, вчера, 16 июня, возле Винницы пьяная женщина сбила четырех детей: один ребенок в коме .

колония ДТП Харьков тюрьма жертва Алена Зайцева
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