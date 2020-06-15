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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июня 2020, 15:49 11

Суд отправил в тюрьму на 5 лет депутата Киевского облсовета

15 июня 2020, 15:49 11
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Фото: Facebook
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15 июня Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского областного совета от Радикальной партии Александра Мефодия к 5 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook, передает RegioNews.

Коллегия судей признала Мефодия виновным в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства - ред.)

Судом установлено, что депутат Киевоблсовета в апреле 2019 года получил неправомерную выгоду за влияние на сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры и суда с целью возвращения арестованного имущества. Такие действия депутата были соединены с созданием условий, которые квалифицированы судом как вымогательство", - говорится в сообщении.

Коллегия судей назначила наказание для депутата в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией части имущества (автомобиля).

Напомним, 153 народных депутата фракции "Слуга Народа" являются миллионерами согласно данных деклараций.

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