СБУ изъяла в Житомирской области 20 кг нелегального янтаря

Среди его поставщиков были фигуранты ранее открытых уголовных производств

Среди его поставщиков были фигуранты ранее открытых уголовных производств

Фото: СБУ

В городе Коростень Житомирской области сотрудники СБУ провели обыски у местного жителя, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба УСБ Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

По предварительной версии следствия, житель Коростеня скупал янтарь-сырец в местных нелегальных копателей. В мастерской, оборудованной на территории собственного дома, он совершал его огранку и дальнейшую подготовку к продаже", - говорится в сообщении.

По результатам обыска в доме торговца правоохранители изъяли партию из 20 кг янтаря-сырца крупной фракции.

Среди его поставщиков - фигуранты ранее открытых уголовных производств, которые занимаются масштабной добычей и нелегальным экспортом "солнечного камня" в страны Восточной Азии", - сообщили правоохранители.

У злоумышленника было изъято оборудование для огранки и шлифовки янтаря и черновые записи информации о поставщиках и покупателях.

Напомним, бывшим руководителям подразделений АО "Укрзализныця" по материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении за незаконную добычу гранита в карьере общества.