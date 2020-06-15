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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июня 2020, 13:11 8

СБУ изъяла в Житомирской области 20 кг нелегального янтаря

15 июня 2020, 13:11 8
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Среди его поставщиков были фигуранты ранее открытых уголовных производств
Среди его поставщиков были фигуранты ранее открытых уголовных производств
Фото: СБУ
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В городе Коростень Житомирской области сотрудники СБУ провели обыски у местного жителя, который занимался скупкой и продажей незаконно добытого янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба УСБ Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

По предварительной версии следствия, житель Коростеня скупал янтарь-сырец в местных нелегальных копателей. В мастерской, оборудованной на территории собственного дома, он совершал его огранку и дальнейшую подготовку к продаже", - говорится в сообщении.

По результатам обыска в доме торговца правоохранители изъяли партию из 20 кг янтаря-сырца крупной фракции.

Среди его поставщиков - фигуранты ранее открытых уголовных производств, которые занимаются масштабной добычей и нелегальным экспортом "солнечного камня" в страны Восточной Азии", - сообщили правоохранители.

У злоумышленника было изъято оборудование для огранки и шлифовки янтаря и черновые записи информации о поставщиках и покупателях.

Напомним, бывшим руководителям подразделений АО "Укрзализныця" по материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении за незаконную добычу гранита в карьере общества.

СБУ Житомирская область янтарь Коростень
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