Убытки в 850 миллионов: экс-руководителям подразделений "Укрзализныци" объявлено подозрение

Они занимались незаконной добычей гранита

Они занимались незаконной добычей гранита

Фото: из открытых источников

Бывшим руководителям подразделений АО "Укрзализныця" по материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении за незаконную добычу гранита в карьере общества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники "Укрзализныци" организовали в течение 2017-18 годов противоправную добычу полезных ископаемых в Житомирской области.

По версии следствия, работы в карьере осуществлялись без надлежащего оформления разрешительных документов.

В общем злоумышленники успели добыть более 340 тысяч кубических метров гранита. Камень реализовывали частным структурам. По заключению экспертизы, из-за их действий государству нанесен ущерб на более чем 850 миллионов гривен.

Бывшему начальнику ЦУП филиала АО "Укрзализныця" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, экс-руководителю Пенизевицкого карьера - по ч. 4 ст. 240 УК Украины. Материалы дела направлены в суд.

Операция по изобличению злоумышленников проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления должностных лиц Регионального филиала "Львовская железная дорога" во время закупок запчастей для подвижного состава.