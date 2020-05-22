На Житомирщине произошло массовое убийство: мужчина расстрелял семерых людей

Ружье изъято, мужчину задержали

Фото: Facebook

Ружье изъято, мужчину задержали

В Житомирской области мужчина из охотничьего ружья расстрелях семерых человек. Убийство произошло на фоне конфликта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост замминистра внутренних дел Антона Геращенко в Facebook.

Происшествие произошло на берегу озера неподалеку от села Новоселица Попельнянского района. Там отдыхала компания киевлян, которые собирались уже не впервый раз в тех местах половить рыбу. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р.

Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ", - сообщил Геращенко.

По словам замминистра, сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей, он будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято.

"Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых", - добавил Геращенко.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области установила ответственного за организацию убийства добровольца Амины Окуевой, им оказался гражданин Российской Федерации.