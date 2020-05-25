Аваков создал новый тайный департамент полиции

Чем будет заниматься новый Департамент защиты интересов общества и государства пока неизвестно

Фото: Буквы

Чем будет заниматься новый Департамент защиты интересов общества и государства пока неизвестно

В Национальной полиции Украины появился Департамент защиты интересов общества и государства. Информация о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях является якобы служебной, поэтому и засекречена от общества.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), пишет RegioNews.

На запрос ЦПК к Нацполиции относительно нового структурного подразделения, у Авакова ответили, что Департамент создан весной в составе криминальной полиции. Сведения о структуре, численности, функциях и задачах департамента являются служебной информацией.

Также Нацполиция пообещала отчитываться о работе Департамента на своем сайте.

В ЦПК отмечают, что еще прошлой осенью правительство расформировало Департамент защиты экономики Нацполиции. Зато в Украине говорят и даже разрабатывают законопроекты о едином органе, который бы занимался экономическими расследованиями. Поэтому ЦПК предполагает, что новый Департамент будет выполнять функции ликвидированной в прошлом году структуры.

Как нам, гражданам, узнать, что такое "интересы общества и государства”? Это может быть все, что угодно Авакову. Поэтому вполне вероятно, что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без Департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения. По нашей информации, этот департамент наследовал функции экономического, но будет покрываться за ширмой "служебной информации”, — комментирует ситуацию председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Во время ликвидации Департамента экономики министр внутренних дел Арсен Аваков также отметил, что "время идет вперед”, поэтому есть необходимость создания такого органа. Однако за полгода инициатива создания ведомства даже не приблизилась к реализации.

Читайте также: В Киевской области двух полицейских задержали по подозрению в изнасиловании женщины

Полиция открыла производство за акцию под офисом Медведчука