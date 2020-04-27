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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
27 апреля 2020, 13:08 22

Было шумно: в Харькове митингующие на автомобилях требовали возобновить работу рынков

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27 апреля 2020, 13:08 22
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Акция прошла на площади Свободы в Харькове
Фото: скрин с видео
Акция прошла на площади Свободы в Харькове

В понедельник, 27 апреля в Харькове представители малого бизнеса митинговали против закрытия рынков. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "ВЕХА (Харьков) ДОМА".

"Автомобильные протестующие" требуют открытия рынков в Харькове и области. По их мнению, предприниматели на рынках имеют те же прав, что и продуктовые магазины, которые сейчас беспрепятственно работают. Колонна из нескольких десятков автомобилей проехала от рынка "Барабашово" до здания ХОГА.

"Автопробег за открытие рынков в Харьковской области. Колонна выдвинулась от рынка Барабашова до здания ХОГА. На площади было шумно", - говорится в сообщении.


рынки протест авто Харьков карантин
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