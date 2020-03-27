Больные COVID-19 в Виннице: кто они

По состоянию на 27 марта 2020 года в Виннице зафиксировано 9 случаев инфицирования коронавирусом

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По состоянию на 27 марта 2020 года в Виннице зафиксировано 9 случаев инфицирования коронавирусом

Кто эти люди и чем занимаются, рассказывают RegioNews со ссылкой на "Винница online”.

Первая пациентка - это 42-летняя медсестра Винницкого клинического родильного дома№2. Женщина контактировала со знакомыми, которые приехали из Польши уже больными атипичной пневмонией. 24 марта ей стало плохо и родные вызвали медиков. Женщину госпитализировали в инфекционное отделение Винницкой городской больницы №1. 25 марта методом полимеразной цепной реакции в вирусологической лаборатории ГУ "Винницкого областного лабораторного центра МЗ Украины" факт заболевания COVID-19 подтвержден.

От 42-летней винничанки заразился также ее 5-летний племянник. Ребенок сейчас под наблюдением медиков в детской инфекционной больнице. Температура у него не повышена, состояние удовлетворительное.

Третий больной – мужчина 32 лет, который путешествовал по странам Европы. Его госпитализировали в инфекционное отделение больницы №1.

Другие 4 больные – это женщины 30, 35, 60, 44 лет, которые работали вместе с больной коллегой-медсестрой.

Как писали RegioNews раньше, в Винницком городском клиническом родильном доме №2 четыре работницы инфицировались COVID-19.