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12 марта 2020, 16:49 1

На востоке Украины погиб разведчик из Одесской области

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12 марта 2020, 16:49 1
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10 марта в зоне проведения ООС возле поселка Пески Донецкой области погибли трое военнослужащих 131 разведывательного батальона, среди которых – младший сержант Илья Пережогин из Одесской области
Фото: Facebook
10 марта в зоне проведения ООС возле поселка Пески Донецкой области погибли трое военнослужащих 131 разведывательного батальона, среди которых – младший сержант Илья Пережогин из Одесской области

Об этом сообщается на странице Ивановской ОТГ в Facebook, передает RegioNews.

Илья Пережогин погиб вместе с двумя младшими сержантами Виктором Солтисом и Андреем Ведешиным в результате обстрела.

26-летний младший сержант (позывной "Князь) родился в Орловке Ренийского района. После окончания средней школы работал в Белгороде-Днестровском.

Напомним, 10 марта фиксировалось обострение ситуации на Донбассе: в результате обстрелов трое украинских военных погибли, девять получили ранения.


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