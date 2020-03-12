На востоке Украины погиб разведчик из Одесской области

10 марта в зоне проведения ООС возле поселка Пески Донецкой области погибли трое военнослужащих 131 разведывательного батальона, среди которых – младший сержант Илья Пережогин из Одесской области

Фото: Facebook

10 марта в зоне проведения ООС возле поселка Пески Донецкой области погибли трое военнослужащих 131 разведывательного батальона, среди которых – младший сержант Илья Пережогин из Одесской области

Об этом сообщается на странице Ивановской ОТГ в Facebook, передает RegioNews.

Илья Пережогин погиб вместе с двумя младшими сержантами Виктором Солтисом и Андреем Ведешиным в результате обстрела.

26-летний младший сержант (позывной "Князь) родился в Орловке Ренийского района. После окончания средней школы работал в Белгороде-Днестровском.

Напомним, 10 марта фиксировалось обострение ситуации на Донбассе: в результате обстрелов трое украинских военных погибли, девять получили ранения.