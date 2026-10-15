В Киеве вражеский дрон упал во двор домов: есть пострадавшие
Российские войска продолжают атаковать Киев с помощью беспилотников
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Утром 15 октября в Печерском районе столицы БпЛА упал на открытой территории во дворе жилых домов.
В результате падения обломков и взрывной волны поврежден фасад, часть кровли и окна в пятиэтажном доме, а также фасады двух соседних трехэтажных домов. Кроме того, во дворе загорелся припаркованный автомобиль.
Известно о пяти пострадавших. Двоих раненых людей медики госпитализировали в больницу, другим оказали помощь на месте.
На месте работают все экстренные службы.
Напомним, в ночь на 15 октября РФ атаковал Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 580 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 31 локацию.
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