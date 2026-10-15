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15 октября 2026, 11:27

Работал таксистом и шпионил для РФ: в Донецкой области задержали агента ГРУ

15 октября 2026, 11:27
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Фото: СБУ
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СБУ задержала в Донецкой области агента российской военной разведки (ГРУ). Им оказался таксист из Краматорска, подозреваемый в государственной измене

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина собирал разведданные для подготовки российских ударов по местам сосредоточения украинских военных и техники. Кроме того, он должен был помочь врагу скорректировать атаки на ключевые электроподстанции, чтобы оставить прифронтовый город без электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Как установило расследование, подозреваемый использовал собственный автомобиль по Краматорскому передвижению под видом работы в такси. Во время поездок он фиксировал расположение объектов, интересовавших российскую спецслужбу. Также мужчина завуалированно расспрашивал пассажиров о нужной информации, выдавая себя поклонником Украины.

Сотрудники СБУ задержали его по месту жительства, когда он готовил к отправке российской стороне новые координаты. Во время обысков изъяли компьютерную технику и смартфон с доказательствами возможного сотрудничества с врагом.

По информации СБУ, российская спецслужба завербовала мужчину из-за его антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Впоследствии представитель российской разведки предложил ему присоединиться к агентурной сети.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровно студент готовил подрыв автобуса с военными. Для выполнения задания агент заложил самодельное взрывное устройство под автобус, а напротив парковочного места установил замаскированную под коробку из-под сока камеру с удаленным доступом.

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РФ война СБУ Донецкая область российская армия сотрудничество с врагом
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