Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 15 октября в Полтавской области зафиксировано попадание российского беспилотника недалеко от школы

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

Из-за взрывной волны повреждено остекление окон в здании школы. К счастью, дети и персонал во время атаки находились в укрытии и не пострадали.

В результате вражеского удара есть один травмированный человек.

Продолжается ликвидация последствий атаки. Информация уточняется.

Напомним, ночью 15 октября россияне атаковали беспилотниками два промышленных предприятия в Полтавском и Миргородском районах Полтавской области. В частности, враг ударил по объекту газодобывающей инфраструктуры.