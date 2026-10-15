У лікарні помер чоловік, якого врятували з-під завалів у Запоріжжі

Фото: Рада оборони Запорізької області

Чоловік, якого 14 жовтня рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого внаслідок російського обстрілу будинку в Запоріжжі, помер у лікарні

Про це повідомили співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін передає RegioNews.

"На жаль, маємо трагічну звістку. Від отриманих внаслідок вчорашнього російського обстрілу Запоріжжя поранень помер чоловік", – зазначив повідомив Михайло Семікін.

За його словами, внаслідок атаки постраждали ще двоє людей. Жінка залишається в лікарні у стані середньої тяжкості, ще одна людина лікується амбулаторно.

Іван Федоров уточнив, що помер саме чоловік, якого рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого будинку та якого медикам вдалося реанімувати.

Нагадаємо, напередодні в Запоріжжі внаслідок атаки російських безпілотників троє людей дістали травми. Внаслідок ударів пошкоджено приватний житловий будинок, ще один – двоповерховий – зруйновано.