На Полтавщине поезд насмерть сбил мужчину и протаранил автомобиль

Фото: полиция

Трагедия произошла 14 октября около 02:20 в городе Лубны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Электровоз совершил наезд на 32-летнего мужчину, находившегося на пути. После этого поезд столкнулся с автомобилем Honda Accord, который был на пути.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, 11 октября около 22:00 на Прикарпатье спорткар влетел в электроопору и перевернулся. От полученных травм водитель и пассажир погибли на месте.