На Полтавщине поезд насмерть сбил мужчину и протаранил автомобиль
Трагедия произошла 14 октября около 02:20 в городе Лубны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Электровоз совершил наезд на 32-летнего мужчину, находившегося на пути. После этого поезд столкнулся с автомобилем Honda Accord, который был на пути.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, 11 октября около 22:00 на Прикарпатье спорткар влетел в электроопору и перевернулся. От полученных травм водитель и пассажир погибли на месте.
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
На Львовщине пьяная водитель Tesla столкнулась с Nissan Leaf: есть пострадавший
15 октября 2026, 12:28Россияне ударили КАБами по Изюму: повреждены дома, есть пострадавшие
15 октября 2026, 12:14Посылки из-за границы по новым правилам: Рада приняла законопроект
15 октября 2026, 12:10В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов
15 октября 2026, 11:51На Полтавщине вражеский дрон попал возле школы: есть пострадавший
15 октября 2026, 11:34Работал таксистом и шпионил для РФ: в Донецкой области задержали агента ГРУ
15 октября 2026, 11:27ВМС уничтожили "Нептуном" шесть бомбардировщиков Су-34М на аэродроме в РФ
15 октября 2026, 11:20В Одессе легковушка врезалась в международный автобус: есть пострадавший
15 октября 2026, 11:05"Зеленый щит" против коррупции в лесной отрасли: 23 подозреваемых и 11 задержанных
15 октября 2026, 10:53В Киеве вражеский дрон упал во двор домов: есть пострадавшие
15 октября 2026, 10:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все блоги »