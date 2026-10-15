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В ночь на 15 октября ВМС ВСУ береговым ракетным комплексом "Нептун" нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В результате удара поражены шесть бомбардировщиков Су-34М. Уничтожено техническое оборудование для обеспечения полетов авиации, зафиксированы повторные детонации и пожар на территории аэродрома. Информация еще уточняется.

Самолеты Су-34М способны одновременно нести несколько управляемых и фугасных бомб и ракет разных типов. Россияне используют их для ударов по позициям украинских войск и прифронтовым городам и селам.

Поражение противников Су-34М существенно ослабляет авиационный потенциал врага и снижает интенсивность ударов на фронте.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по российским НПЗ после трехдневной паузы.