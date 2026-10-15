Фото: полиция

Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель сделал замечание прохожему, переходившему дорогу на запрещенный сигнал светофора. Это вызвало агрессию у парня.

Во время ссоры юноша достал газовый баллончик и распилил его в лицо мужчины, а затем достал пневматический пистолет и произвел в его сторону по меньшей мере четыре выстрела, после чего скрылся.

Пострадавшего 47-летнего мужчину с ранениями плеча и предплечья заметил прохожий, который вызвал полицию и "скорую".

Полицейские установили личность нападающего. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением предмета, предварительно заготовленного для нанесения телесных повреждений). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове пьяный мужчина после ДТП устроил стрельбу возле детской площадки. Фигуранта задержали.