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15 октября 2026, 10:53

"Зеленый щит" против коррупции в лесной отрасли: 23 подозреваемых и 11 задержанных

15 октября 2026, 10:53
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Государственное бюро расследований подвело промежуточные итоги спецоперации "Зеленый щит", направленной на разоблачение незаконных рубок, хищение древесины и коррупции в лесной отрасли

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Мероприятие было проведено в 12 уголовных производствах. В шести из них о подозрении сообщили 23 человек, 11 фигурантов задержали. В рамках расследований было проведено 39 обысков. Еще два расследования в отношении девяти человек завершили, одно из них касается вероятной организованной группы из восьми участников.

Среди разоблаченных схем – присвоение средств за невыполненные работы, продажа древесины по убыточным для государства ценам и незаконная вырубка здоровых деревьев под видом санитарных рубок.

В Черкасской, Кировоградской и Винниччине правоохранители разоблачили преступную организацию, которая получала подряды на лесозаготовительные работы без необходимых работников и техники. Общая сумма договоров превышала 178 млн. грн. Чиновники подписывали акты о якобы выполненных работах, после чего средства обналичивались и распределяли между участниками. В одном из эпизодов присвоили 9,2 млн. грн.

В Ровенской и Волынской области подозрения получили 12 чиновников филиала "Лесов Украины" и лесных хозяйств. По данным следствия, они незаконно продлевали договоры с покупателями, позволяя и дальше продавать древесину по ценам, невыгодным для государственного предприятия. Нанесенный ущерб составляет почти 6,9 млн грн.

В Житомирской области через счета частных предпринимателей провели около 9 млн грн за работы, которые фактически выполняли работники лесничеств или местные жители. Предприниматели оставляли себе 17% перечисленных средств, а остальные снимали наличными и передавали организаторам схемы.

На Волыни лесника подозревают в организации незаконной вырубки 162 здоровых дубов, сосен и грабов под видом санитарных рубок. Ущерб превышает 6,5 млн грн. В Киевской области из-за служебной халатности двух должностных лиц незаконно срубили 448 деревьев, нанеся государству более 3,2 млн грн ущерба.

На Прикарпатье расследуют незаконные рубки на территории заказника "Черный лес". По предварительным данным, разрешения выдавались без необходимых согласований, а деревья вырубали на площади 15,4 га. Сумма ущерба может превышать 5 млн грн.

В ГБР отмечают, что спецоперация "Зеленый щит" продолжается.

Как известно, ранее по делу о незаконном использовании более 220 гектаров государственного леса в Закарпатье подозрения получили шесть человек. Среди них – руководители лесных хозяйств, бывший председатель Воловецкой РГА и директор частной компании. По данным ГП "Леса Украины", стоимость этих земель составляет около 2,5 млрд грн.

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ГБР Украина подозрение коррупция схема лесная отрасль Зеленый щит
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