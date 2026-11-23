Фото: Нацполиция

В Буковине две женщины стали жертвами мошенничества. Правоохранители предупредили о схемах

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Жительница села Лукавцы поверила аферистам, представившимся правоохранителями. Они обещали помощь за непривлечение ее дочери к уголовной ответственности. Женщина перечислила мошенникам более 63 тысяч гривен.

29-летняя местная жительница также стала жертвой мошенничества. Ей предложили подработку в интернете, но в результате псевдоработодатель выманил у нее 57 тысяч гривен.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.