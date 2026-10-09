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09 октября 2026, 09:57

На Запорожье из-за атак РФ погибли два человека, еще 18 ранены

09 октября 2026, 09:57
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Фото: Совет обороны Запорожской области
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1039 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак погибли два человека, еще 18 получили ранения.

Российские войска совершили 31 авиаудар по Запорожью и ряду населенных пунктов области.

Кроме того, 751 беспилотник разных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковал Запорожье и общины региона.

Также зафиксированы шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 251 артиллерийский удар по населенным пунктам области.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общем поступило 209 сообщений о разрушении и повреждении.

Напомним, утром 9 октября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погиб 50-летний мужчина, еще семь человек получили ранения, среди них – ребенок.

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