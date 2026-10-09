На Запорожье из-за атак РФ погибли два человека, еще 18 ранены

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1039 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак погибли два человека, еще 18 получили ранения.

Российские войска совершили 31 авиаудар по Запорожью и ряду населенных пунктов области.

Кроме того, 751 беспилотник разных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковал Запорожье и общины региона.

Также зафиксированы шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 251 артиллерийский удар по населенным пунктам области.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В общем поступило 209 сообщений о разрушении и повреждении.

Напомним, утром 9 октября российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара погиб 50-летний мужчина, еще семь человек получили ранения, среди них – ребенок.