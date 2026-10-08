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08 октября 2026, 22:57

На Днепропетровщине из-за российских атак погибли два человека, еще двое раненые

08 октября 2026, 22:57
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Фото: Днепропетровская ОВА
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В Днепропетровской области 8 октября российские войска более 40 раз атаковали четыре района. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения. Российская армия применяла беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Васильковская община. Там разрушены частные дома. Погибли двое мужчин.

В Никопольщине российские войска атаковали Никополь, а также Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую и Покровскую общины.

В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, теплицы, гостиница, инфраструктура и автомобили.

68-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший – 71-летний мужчина – проходит амбулаторное лечение.

На Криворожье под обстрелами находились Зеленодольская и Грушевская общины. Там повреждены предприятия, частный дом и автомобиль.

Кроме того, в Пятихатской общине Каменского района произошел пожар. Причины возгорания уточняются.

Напомним, ранее российские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Деснянском районе Киева. Погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе двое детей.

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