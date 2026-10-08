На Днепропетровщине из-за российских атак погибли два человека, еще двое раненые
В Днепропетровской области 8 октября российские войска более 40 раз атаковали четыре района. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения. Российская армия применяла беспилотники, артиллерию и авиационные бомбы
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Синельниковском районе под ударом оказалась Васильковская община. Там разрушены частные дома. Погибли двое мужчин.
В Никопольщине российские войска атаковали Никополь, а также Марганецкую, Мировскую, Красногригорьевскую и Покровскую общины.
В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, теплицы, гостиница, инфраструктура и автомобили.
68-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший – 71-летний мужчина – проходит амбулаторное лечение.
На Криворожье под обстрелами находились Зеленодольская и Грушевская общины. Там повреждены предприятия, частный дом и автомобиль.
Кроме того, в Пятихатской общине Каменского района произошел пожар. Причины возгорания уточняются.
Напомним, ранее российские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Деснянском районе Киева. Погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе двое детей.