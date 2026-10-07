Террор Херсонщины дронами и артиллерией: из-за российских атак пострадали 4 человека

Фото иллюстративное

В течение 7 октября русские военные атаковали населенные пункты Херсона ствольной артиллерией и беспилотниками разных типов. По состоянию на 17:30 в результате российских обстрелов пострадали четверо гражданских

Об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области, передает RegioNews .

В Херсоне двое мужчин получили ранения в результате сброса взрывчатки с российских дронов. Еще один гражданский человек пострадал из-за артиллерийских обстрелов города.

В Белозерке в результате атаки российского беспилотника также пострадал гражданский.

В результате обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, а также автотранспорт.

По фактам атак российских военных органы прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Прокуроры совместно со следователями полиции документируют последствия атак и собирают доказательства военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ.

Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате падения обломков после атаки российских войск 7 октября загорелся пятиэтажный жилой дом. Предварительно один человек пострадал.