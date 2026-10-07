Россияне атаковали Днепропетровщину почти 30 раз
7 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Произошли пожары
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
Около 30 раз за последние сутки враг атаковал территорию Днепропетровщины. Русские использовали дроны и артиллерию.
От обстрелов пострадали Никополь, Покровская, Марганецкая, Томаковская и Красногригорьевская общины. Повреждены частные дома, инфраструктура, торговый павильон.
В частности, в Зеленодольском обществе на Криворожье произошел пожар.
Напомним, ранее враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.
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