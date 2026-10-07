В Запорожье российский дрон атаковал автомобиль саперов ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Запорожье 7 октября российский беспилотник прицельно атаковал служебный автомобиль саперов ГСЧС, направлявшихся на выполнение задания

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Пиротехники вовремя заметили угрозу и успели покинуть транспорт перед ударом.

По данным ГСЧС, личный состав не пострадал. В результате атаки поврежден только служебный автомобиль.

В службе отмечают, что саперы ГСЧС ежедневно работают в условиях высокого риска, очищая украинскую территорию от взрывоопасных предметов.

Напомним, что до 18 человек, среди которых четверо детей, выросло количество погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине 7 октября.