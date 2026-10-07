В Запорожье российский дрон атаковал автомобиль саперов ГСЧС
В Запорожье 7 октября российский беспилотник прицельно атаковал служебный автомобиль саперов ГСЧС, направлявшихся на выполнение задания
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Пиротехники вовремя заметили угрозу и успели покинуть транспорт перед ударом.
По данным ГСЧС, личный состав не пострадал. В результате атаки поврежден только служебный автомобиль.
В службе отмечают, что саперы ГСЧС ежедневно работают в условиях высокого риска, очищая украинскую территорию от взрывоопасных предметов.
Напомним, что до 18 человек, среди которых четверо детей, выросло количество погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине 7 октября.
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