В Луцке спасатели ликвидировали пожар в вагонах поезда после российского удара
В результате вражеского удара никто не пострадал
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате удара БПЛА загорелись вагоны поезда. Спасатели ликвидировали пожар.
К счастью, информации о пострадавших нет.
Напомним, 12 сентября россияне атаковали железную дорогу на Волыни и в Фастове в Киевской области. В Луцке попали дроном по пассажирскому поезду.
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