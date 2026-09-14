876 ударів за добу: росіяни атакували Запорізьку область, загинула людина
Упродовж минулої доби окупанти завдали 876 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, одна людина загинула, ще четверо отримали поранення внаслідок російських атак на Запорізький район.
Російські війська здійснили 19 авіаударів, 667 атак БпЛА, переважно FPV-дронами, тричі обстріляли населені пункти з РСЗВ та завдали 187 артилерійських ударів.
Під ворожим вогнем опинилися Запоріжжя, Оріхів, Гуляйпільське, Степногірськ, Приморське, Павлівка, Лук’янівське, Мала Токмачка, Новоданилівка та десятки інших населених пунктів області.
За добу надійшло 72 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури, автомобілів та господарських споруд.
Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська атакували 17 населених пунктів Сумщини, застосовуючи керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони та міномети. Загинув 53-річний чоловік, ще декілька людей поранені.