Россияне атаковали авто ремонтников в Сумской области: погиб 53-летний энергетик

Фото: Национальная полиция

Российские войска атаковали автомобиль ремонтной бригады, выехавшей на восстановление поврежденной электросети в Конотопском районе

Об этом сообщила глава Сумской ОВА Олег Григоров и полиция области, передает RegioNews.

По его словам, погиб 53-летний водитель-энергетик. Еще один работник – 50-летний электромонтер – получил ранения. Его доставили в больницу.

"Это очередное циничное преступление россиян, которое унесло жизнь гражданского человека", – отметил Григоров.

По данным полиции, за прошедшие сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Сумщины, применяя управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны и минометы.

Кроме погибшего энергетика, в результате российских атак пострадали еще четверо гражданских:

в Конотопской общине ранен 74-летний мужчина, пострадала 75-летняя женщина;

в Кролевецкой общине ранения получил 14-летний парень;

в Середино-Будской общине ранена 49-летняя женщина.

По фактам военных преступлений следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 13 сентября россияне атаковали Херсон . К сожалению, погиб местный житель. Понятно, что в момент атаки он находился на улице.