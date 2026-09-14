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14 сентября 2026, 07:07

Россияне атаковали авто ремонтников в Сумской области: погиб 53-летний энергетик

14 сентября 2026, 07:07
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Фото: Национальная полиция
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Российские войска атаковали автомобиль ремонтной бригады, выехавшей на восстановление поврежденной электросети в Конотопском районе

Об этом сообщила глава Сумской ОВА Олег Григоров и полиция области, передает RegioNews.

По его словам, погиб 53-летний водитель-энергетик. Еще один работник – 50-летний электромонтер – получил ранения. Его доставили в больницу.

"Это очередное циничное преступление россиян, которое унесло жизнь гражданского человека", – отметил Григоров.

По данным полиции, за прошедшие сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Сумщины, применяя управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны и минометы.

Кроме погибшего энергетика, в результате российских атак пострадали еще четверо гражданских:

  • в Конотопской общине ранен 74-летний мужчина, пострадала 75-летняя женщина;
  • в Кролевецкой общине ранения получил 14-летний парень;
  • в Середино-Будской общине ранена 49-летняя женщина.

По фактам военных преступлений следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 13 сентября россияне атаковали Херсон . К сожалению, погиб местный житель. Понятно, что в момент атаки он находился на улице.

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