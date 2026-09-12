Фото: ГСЧС

Враг весь день наносит удары по Житомирской области

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и ГСЧС, передает RegioNews.

Утром 12 сентября оккупанты атаковали автозаправочную станцию в Звягеле, а также две заправочные станции в Коростене. К счастью, на АЗС обошлось без жертв, однако на местах возникли пожары. В частности, горели две легковушки и сухая растительность.

Около 16:00 враг нанес удар по продуктовому магазину в Звягеле. В результате этой атаки погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Несмотря на угрозу повторных ударов, подразделения ГСЧС ликвидировали все пожары.

На местах работали экстренные службы, информация о последствиях еще уточняется.

Напомним, ночью 12 сентября россияне ударили по предприятию в Звягельском районе Житомирской области. Спасатели ликвидировали пожар.