Россияне накрыли Запорожье КАБами: есть раненые

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Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В поселках Кушугум и Балабино в результате обстрелов врага 27-летняя женщина и 38-летний мужчина получили ранения. Известно, что повреждены дома, гаражи и авто местные жители.

В Беленьком и Ясной Поляне русский дрон ранил двух мужчин.

Также известно, что за сутки правоохранители эвакуировали троих мужчин из Кушугума.

"Полиция призывает граждан выезжать с территорий, где ведутся активные боевые действия. Заботьтесь о своей жизни и берегите родных. За помощью в эвакуации обращайтесь на спецлинию 102", - говорят в полиции.

Напомним, ночью 12 сентября россияне ударили по предприятию в Звягельском районе Житомирской области. Спасатели ликвидировали пожар.