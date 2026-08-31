В Киеве хотят изменить работу транспорта во время тревог: что предлагают

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В Киеве нарабатывают решения о работе транспорта и логистики во время длительных воздушных тревог. В частности, речь идет об изменениях в работе вокзалов и движении поездов

Об этом сообщил министр инфраструктуры Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, главным приоритетом остается безопасность пассажиров, одновременно необходимо обеспечить стабильное железнодорожное сообщение между регионами Украины.

"Укрзализныця" совместно с военными продолжает развивать системы мониторинга угроз и реагирования. Среди предлагаемых мероприятий – круглосуточная работа вокзалов, рассредоточение поездов и пассажиров, избегание одновременного прибытия поездов на смежные платформы, а также сокращение времени посадки и высадки пассажиров.

Отдельно прорабатывается дифференцированная система оповещения в зависимости от типа угрозы и возможных изменений режима комендантского часа в Киеве и области. По словам Калашника, это необходимо для обеспечения логистики, передвижения людей и работы в экономике.

Наработанные предложения планируется представить 1 сентября. Все решения будут приниматься только после согласования с военным командованием.

Напомним, в ночь на 31 августа РФ атаковала Украину одной управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 121 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.