Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: є поранені
Вдень 31 серпня російські окупанти вчергове вдарили по Запоріжжю. Є постраждалі серед місцевих жителів
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
Відомо, що росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. На жаль, серед місцевих жителів є поранені.
Відомо, що травмувались 65-річний чоловік та 71-річна жінка. Наразі їм надали медичну допомогу.
Нагадаємо, раніше російські окупанти атакували середмістя Хесона. На жаль, загинула місцева жителька.
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