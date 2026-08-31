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31 августа 2026, 13:15

$20 тысяч за "тыловую" службу: На Днепропетровщине задержали полковника и троих военных

31 августа 2026, 13:15
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Фото: ГБР
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Сотрудники ДБР и СБУ разоблачили на Днепропетровщине преступную группу из четырех человек, которые требовали 20 тысяч долларов за "помощь" военнослужащему с переводом из передовой в тыловую часть

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Среди задержанных – полковник, двое солдат и военный в отставке.

По данным следствия, на фигурантов вышла знакомая военнослужащего, выполнявшего боевые задания на передовой. Во время личного разговора она рассказала о сложных условиях его службы. Женщине предложили "решить вопрос" и организовать перевод военного в тыловую часть. За это пожелали 20 тыс. долларов.

Сначала фигуранты получили первую часть взятки в 10 тысяч долларов, однако обещание не выполнили – бойца лишь перевели с боевых выходов на командно-наблюдательный пункт (КСП). Когда военный потребовал выполнить договоренности, ему начали угрожать возвращением на передовую. В частности, заявляли, что вместо службы на КСП он снова может оказаться на первой линии.

Остальную часть суммы – еще $10 тысяч – приказали перевести на криптокошелек.

Сразу после перевода денег всех четырех фигурантов задержали. В ходе обысков у них изъяли часть средств, черновые записи и поддельные паспорта.

Задержанным объявили подозрение в злоупотреблении влиянием, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Также проверяется причастность к преступлению других лиц.

Напомним, ранее в рамках спецоперации "Справедливость для бойцов" работники ГБР разоблачили в Одесской области заместителя командира батальона, организовавшего незаконное начисление боевых выплат подчиненным.

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ГБР взятка задержание вымогательство Днепропетровская область военная служба
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