Фото: полиция

В столице полицейские разоблачили 25-летнего уроженца Черниговщины, организовавшего схему по незаконной легализации иностранцев в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Злоумышленник обещал "клиентам" оформить вид на постоянное проживание или продлить срок временного. Свои услуги он оценил в 4000 долларов, утверждая, что имеет "связи" в Государственной миграционной службе Украины для положительного решения вопроса.

От "клиента" требовались только копии собственных паспортов и деньги – "благодарность" для якобы чиновников ГМС и "комиссионные" для злоумышленника.

Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" при получении всей суммы средств.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Ему до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в апреле в Киеве разоблачили схему легализации иностранцев, организованную 33-летним мужчиной. Участники группы помогали иностранцам въезжать в Украину и получать виды на жительство на основе фальшивых документов.