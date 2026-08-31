Вид на жительство за $4000: в Киеве задержали организатора схемы для иностранцев
В столице полицейские разоблачили 25-летнего уроженца Черниговщины, организовавшего схему по незаконной легализации иностранцев в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Злоумышленник обещал "клиентам" оформить вид на постоянное проживание или продлить срок временного. Свои услуги он оценил в 4000 долларов, утверждая, что имеет "связи" в Государственной миграционной службе Украины для положительного решения вопроса.
От "клиента" требовались только копии собственных паспортов и деньги – "благодарность" для якобы чиновников ГМС и "комиссионные" для злоумышленника.
Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" при получении всей суммы средств.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Ему до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в апреле в Киеве разоблачили схему легализации иностранцев, организованную 33-летним мужчиной. Участники группы помогали иностранцам въезжать в Украину и получать виды на жительство на основе фальшивых документов.