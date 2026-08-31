На Запорожье вражеский дрон попал в пожарно-спасательную часть
Ночью 31 августа российские войска нанесли удар беспилотником по пожарно-спасательному подразделению в одном из населенных пунктов Запорожской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате удара повреждены кровля, окна и двери здания подразделения.
Также повреждения получила пожарная автоцистерна и легковой автомобиль.
Личный состав на момент атаки находился в укрытии, никто из спасателей не пострадал.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 923 удара по 51 населенному пункту области. В результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще трое получили ранения.
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