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Утром 12 августа российские войска нанесли удар беспилотником по автобусу в Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Вражеский дрон попал в автобус одного из запорожских предприятий, когда тот двигался по дороге неподалеку от села Украинка.

В результате атаки ранения получил 53-летний мужчина. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки вспыхнул ТЦ "Эпицентр". Спасатели потушили масштабный пожар площадью 10 тысяч кв. метров. Помещение торгового центра разрушено, товары и материалы почти полностью уничтожены.