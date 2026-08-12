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12 августа 2026, 07:00

Россияне ударили по Запорожью: вспыхнул "Эпицентр", 1200 потребителей остались без электричества

12 августа 2026, 07:00
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Фото: Запорожская ОВА
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В ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр, где возник масштабный пожар

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в городе раздавались взрывы. Впоследствии стало известно о повреждении частного дома, а позже – торгового центра.

"В результате вражеского удара по Запорожью поврежден торговый центр. Возник пожар", – отметил Федоров.

Как видно из обнародованного Запорожской ОВА видео, удар пришелся по торговому центру "Эпицентр". На кадрах зафиксирован масштабный пожар.

Кроме того, из-за вражеского удара без электроснабжения остались около 1200 потребителей в одном из районов Запорожья.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью. Шесть человек погибли, сообщалось о 19 пострадавших.

Полностью остановил работу Металлургический комбинат "Запорожсталь". Специалисты оценивают масштабы разрушений, проводят аварийно-восстановительные работы и определяют возможные сроки возобновления производства.

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