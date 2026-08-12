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По состоянию на утро 12 августа в результате боевых действий и российских обстрелов энергетических объектов частично обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Энергетики проводят восстановительные работы повсюду, где это позволяет ситуация безопасной, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Самой сложной остается ситуация в Одесской области – этой ночью враг в очередной раз нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры региона. Сейчас там продолжается ликвидация последствий атаки и ремонтные работы.

Применение ограничений 12 августа не прогнозируется. Отмечается, что активное энергопотребление следует перенести на дневное время – с 10:00 до 17:00. Граждан просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 19:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 12 августа РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", противорадиолокационной ракетой Х-31П, управляемыми авиационными ракетами Х-35, а также 138 ударными БПЛА разного типа. Основное направление удара – Одесская и Сумская области.