Російський дрон атакував у Запорізькому районі автобус підприємства: є поранений
Вранці 12 серпня російські війська завдали удару безпілотником по автобусу в Запорізькій області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Ворожий дрон влучив в автобус одного з запорізьких підприємств, коли той рухався дорогою неподалік села Українка.
Внаслідок атаки поранення отримав 53-річний чоловік. Йому надають усю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки спалахнув ТЦ "Епіцентр". Рятувальники загасили масштабну пожежу площею 10 тисяч кв. метрів. Приміщення торгівельного центру зруйновано, товари та матеріали майже повністю знищені.
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