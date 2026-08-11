Россия массированно ударила по Запорожью: шесть погибших, еще 19 раненых (Обновлено)

Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью. Для атаки захватчики применили баллистические ракеты и управляемые авиабомбы

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на утро известно, что шесть человек погибли, 19 ранены.

В областном центре повреждены четыре многоквартирных дома и нежилых здания. На местах попадания возникли пожары.

Также из-за российской атаки часть Запорожья осталась без электроснабжения.

Как известно, воздушная атака на Украину началась около 00:30. Российские баллистические ракеты в две волны атаковали, в частности, Павлоград, Запорожье и Киев.

Напомним, российские военные в течение 10 августа почти 60 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Погиб мужчина, еще три человека получили ранения. Для атак россияне применили беспилотники, артиллерию и авиационную бомбу.