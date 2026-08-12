Росіяни вдарили по Запоріжжю: спалахнув "Епіцентр", 1200 споживачів без електрики

Фото: Запорізька ОВА

У ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і торговельний центр, де виникла масштабна пожежа

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, у місті лунали вибухи. Згодом стало відомо про пошкодження приватного будинку, а пізніше – торговельного центру.

"Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено торговий центр. Виникла пожежа", – зазначив Федоров.

Як видно з оприлюдненого Запорізькою ОВА відео, удар припав по торговельному центру "Епіцентр". На кадрах зафіксовано масштабну пожежу.

Крім того, через ворожий удар без електропостачання залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Шість людей загинули, повідомлялося про 19 постраждалих.

Повністю зупинив роботу Металургійний комбінат "Запоріжсталь". Фахівці оцінюють масштаби руйнувань, проводять аварійно-відновлювальні роботи та визначають можливі строки відновлення виробництва.