01:55  12 серпня
"Я лоханулась": Оля Полякова зізналась, що вона отримає після розлучення з чоловіком
00:55  12 серпня
Переможниця "Холостяка" зізналась, скільки їй пропонували грошей за інтим
23:55  11 серпня
Ціни на бензин стрімко падають: які цінники на АЗС
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2026, 07:00

Росіяни вдарили по Запоріжжю: спалахнув "Епіцентр", 1200 споживачів без електрики

12 серпня 2026, 07:00
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і торговельний центр, де виникла масштабна пожежа

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, у місті лунали вибухи. Згодом стало відомо про пошкодження приватного будинку, а пізніше – торговельного центру.

"Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено торговий центр. Виникла пожежа", – зазначив Федоров.

Як видно з оприлюдненого Запорізькою ОВА відео, удар припав по торговельному центру "Епіцентр". На кадрах зафіксовано масштабну пожежу.

Крім того, через ворожий удар без електропостачання залишилися близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю. Шість людей загинули, повідомлялося про 19 постраждалих.

Повністю зупинив роботу Металургійний комбінат "Запоріжсталь". Фахівці оцінюють масштаби руйнувань, проводять аварійно-відновлювальні роботи та визначають можливі строки відновлення виробництва.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа ДСНС Запоріжжя Епіцентр торговий центр атака
Знеструмлений Херсон: через нові атаки РФ об'єкти критичної інфраструктури перейшли на особливий режим
11 серпня 2026, 21:55
Росія атакувала кілька районів Дніпропетровщини: є загиблі та поранені діти
11 серпня 2026, 20:33
Наслідки атаки на Київ: пошкоджено дитяче інфекційне відділення
11 серпня 2026, 13:14
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Полтавщині через російський обстріл загорілося промислове підприємство
12 серпня 2026, 07:17
"Я лоханулась": Оля Полякова зізналась, що вона отримає після розлучення з чоловіком
12 серпня 2026, 01:55
"Кожен сам вибирає": ведучий Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується з Потапом, який хрестив його сина
12 серпня 2026, 01:35
Переможниця "Холостяка" зізналась, скільки їй пропонували грошей за інтим
12 серпня 2026, 00:55
Ціни на бензин стрімко падають: які цінники на АЗС
11 серпня 2026, 23:55
У Дніпрі прямо на Набережній побили чоловіка до втрати свідомості
11 серпня 2026, 23:40
Сили оборони завдали удари по НПЗ в російському Орську
11 серпня 2026, 23:25
Три тонни загиблої риби: на Київщині сталася екологічна НС, водойми закрили для відвідувачів
11 серпня 2026, 22:56
Здавав позиції ППО та аеродроми: у Кропивницькому викрили агента російських спецслужб
11 серпня 2026, 22:16
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Сергій Фурса
Володимир Кудрицький
Геннадій Друзенко
Всі блоги »