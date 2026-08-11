Силы обороны нанесли удары по НПЗ в российском Орске

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В Генштабе подтвердили, что в ночь на 11 августа Силы обороны Украины поразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Это один из самых больших НПЗ в области

Об этом сообщает Генштаб, передает RegioNews.

По словам украинских военных, на этом заводе россияне производят около 6 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты.

После удара сил обороны там зафиксирован пожар. Масштабы ущерба будут уточняться.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации" - говорят в Генштабе.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 5 августа и в ночь на 6 августа нанесли поражение ряду важных объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала. В частности, два НПЗ и средства управления БПЛА.