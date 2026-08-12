В Полтавской области из-за российских обстрелов загорелось промышленное предприятие

Фото: ГСЧС Полтавщины

На Полтавщине в результате российских обстрелов возник пожар на одном из промышленных предприятий

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, несмотря на угрозу повторного удара. Пожарным также удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

По предварительной информации, погибших и травмированных в результате атаки нет.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр, где возник масштабный пожар.